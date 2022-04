Der EHC Königsbrunn hat seinen neuen Trainer gefunden

Plus Die Saison in der Eishockey-Bayernliga ist kaum zu Ende, da hat der EHC Königsbrunn schon Personalien geklärt. Neben dem Trainer geht es auch um den Topscorer.

Die Saison in der Eishockey-Bayernliga ist seit Dienstag zu Ende, im Finale konnte sich der EHC Klostersee gegen den TEV Miesbach durchsetzen. Hinter den Kulissen bereiten die Vereine schon die nächste Spielzeit vor. Beim EHC Königsbrunn gibt es nun die ersten Änderungen zu vermelden, am Donnerstag präsentierte der Verein einen neuen Trainer.