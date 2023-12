Königsbrunn

Der erste Gottesacker im Dorf

Plus Die Geschichte des evangelischen Friedhofs verrät viel über frühere Zeiten in Königsbrunn. Einst herrschte sogar eine Art Religionskrieg zwischen den Konfessionen.

Von Hermann Schmid

Einen Blick voraus und einen zurück – das bot der Informationsabend der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Königsbrunn über die geplante Weiterentwicklung ihres Friedhofs. Nachdem Landschaftsarchitekt Manfred Schachenmayr die Pläne für den Friedhof vorgestellt hatte, referierte Manfred Kosch über die Geschichte dieses Friedhofs. In seinem Vortrag sowie in der lebhaften Unterhaltung, die sich anschloss, erfuhr man auch vieles über dessen katholisches Gegenstück und den städtischen Friedhof, der 1976 eröffnet wurde.

Die ersten Siedler, die sich im Umfeld der sogenannten „Königsbrunnen“ auf dem Lechfeld niederließen, hatten nicht nur in ihrem Alltag mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, auch das religiöse Leben war für sie anstrengend. Selbst nachdem die Ortschaft 1842 als Gemeinde anerkannt wurde, gehörten die Protestanten unter ihnen weiter zur Kirchengemeinde St. Ulrich und Afra in Augsburg, ihre Toten wurden auf dem etwa 15 Kilometer entfernten Evangelischen Friedhof an der Haunstetter Straße bestattet. Die Königsbrunner Katholiken gehörten dagegen zur Pfarrei St. Felizitas in Bobingen, ihre Toten mussten sie auf dem dortigen Friedhof bestatten. Für beide Konfessionen war dies mühsam, kostete viel Zeit und Geld. Doch die Regierung des Königs wollte keine kirchlichen Friedhöfe im Ort genehmigen.

