Der etwas andere Weihnachtsmarkt startet in Königsbrunn

Musik und Kultur: Am ersten Dezemberwochenende findet an der St. Johanneskirche in Königsbrunn der Adventsmarkt statt. Drinnen gibt es dazu ein Konzert.

Am Wochenende des ersten Advents findet in Königsbrunn am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, der Adventsmarkt St. Johanneskirche statt. "Es ist der etwas andere Weihnachtsmarkt", heißt es in der Ankündigung. Ein Markt für die Familie und jedes Wetter. "Glühwein, Bier und Bratwurst gibt es an jedem Weihnachtsmarkt. Unser besonderes Kennzeichen ist das reichhaltige Rahmenprogramm draußen und drinnen! Mit viel Musik und Kultur", heißt es weiter.

Dabei wirken verschiedene Akteure des sozialen und gesellschaftlichen Lebens in Königsbrunn mit. Dabei sind Kindergärten, Pfadfinder „Eisvogel“, Weltladen, Mehrgenerationenhaus, Café Mosaik, Mehrgenerationenpark, Gartenbauverein, Evangelischer Verein, Stadtbücherei, Musiker und Künstler. Neben dem Budenzauber gibt es ein breit gefächertes kulturelles Angebot mit Konzerten und Programmpunkten für Menschen jeden Alters, insbesondere für Kinder und ihre Eltern.

In Königsbrunn ist draußen und drinnen Adventsstimmung

In der großen und beheizten Kirche und im Gemeindezentrum neben der Kirche gibt es im Stundentakt Programmpunkte. Geboten sind Musikveranstaltungen, Lesungen, offenes Singen, Orgelkonzerte, Marionettentheater ("Der Traumkönig und das verschwundene Sandmännchen"), Backen, Basteln, Stöbern im Büchermarkt oder im Flohmarkt. Die Adventsspirale in der Kita Arche-Noah soll dabei eine ruhige Viertelstunde zum Einstieg in die oft stressige Adventszeit ermöglichen.

Kleine und große Schafe waren 2022 Teil des Königsbrunner Adventsmarktes. Foto: Ernst Sperber (Archivbild)

Draußen im Ambiente um die historische Johanneskirche sind die Marktstände gruppiert. "Besonders beliebt bei den Kindern ist die Schaffamilie mit frisch geborenen Lämmlein und das Fahren mit der Ponykutsche", heißt es in der Ankündigung.

Zum Markt gibt es ein weihnachtliches Konzert

Der Adventsmarkt beginnt am Samstag um 17 Uhr. Um 18 Uhr stimmt der Posaunenchor von St. Johannes mit einem kleinen Standkonzert zum Mitsingen auf die beginnende Adventszeit ein. Ein musikalischer Paukenschlag zum Auftakt des Adventsmarktes wird das Cross-over Adventskonzert in der Johanneskirche: „Christmas again“! Am Samstag um 19.30 Uhr gibt es swingende Carols, herzerwärmende Balladen und mitreißende Weihnachtslieder. Musiker aus Köln, Berlin, Augsburg und Königsbrunn wirken zusammen. Sie spielen bei der Klassikband "ADAL!Z" aus Köln und Berlin, dem KammerPOPOrchester "Terzflimmern" und dem Posaunenchor aus Königsbrunn.

Der Sonntag beginnt mit einem Familiengottesdienst um 10 Uhr und mündet in einen Markttag mit buntem Programm. Stündlich ab 11.30 Uhr kann dem Marionettentheater beigewohnt werden. Außerdem gibt es Geschichten für Kinder am Lagerfeuer in der Jurte und das Orgelkonzert von Georgij Munteanu um 16 Uhr. (AZ)