Der Fasching geht weiter: Belebender "Frühshowpen" in Königsbrunn

Der CCK Fantasia feiert mit Party Band, den Lumpenbachern und befreundeten Faschingsgesellschaften im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes in Königsbrunn.

Brandneu im vielseitigen Faschingsprogramm des CCK Fantasia war der "Frühshowpen" am Sonntag in Königsbrunn. Er begann am späten Vormittag und ging bis in die frühen Abendstunden. „Statt einem Gardetreffen lud der CCK erstmalig zu einer kurzweiligen Party mit Livemusik und Verköstigung ins evangelische Gemeindezentrum St. Johannes ein“, so Ehrenpräsident Jürgen Langhammer. Das neue Konzept ging auf: Im voll besetzten Saal genossen Gäste aller Altersgruppen ein mitreißendes Programm aus fetzigen Tanzeinlagen des CCK und befreundeter Garden, kombiniert mit dem Musikprogramm der Lumpenbacher.

Den Auftakt beim "Frühshowpen" des CCK setzte die Garde mit Tanzmariechen der Deubachia. Foto: Sabine Hämmer

Blasmusik und aktuelle Hits, schwungvoll präsentiert von zehn Mitgliedern der jungen Party-Band sorgten für Stimmung. Während die Gäste, oftmals gekleidet in Dirndl und Lederhose, mit Genuss Weißwürste verspeisten, eröffneten der Fanfarenzug und die Garde mit akrobatischen Tanzmariechen der Deubachia den unterhaltsamen Vormittag. Im Anschluss erhielten die Showtanzgruppe und die Kinder und Jugendgruppe des Gastgebers CCK für ihren gekonnten Auftritt zum Motto „Hotel Empire – alles außer gewöhnlich“ großen Applaus. Nostalgische und brandaktuelle Hits, gespielt und gesungen von den flotten Lumpenbachern animierten Zuschauer und Aktive zum Mitsingen, Schunkeln oder gar zur Polonaise durch den Saal.

Der Frühschoppen endet in Königsbrunn mit einer USA-Reise

Danach hieß es wieder: Bühne frei. Sieben beleibte, jedoch erstaunlich leichtfüßig tanzende charmante Zwerge mit passendem Schneewittchen, die Pfundigen vom Faschingsclub Mittelstetten, präsentierten eine heitere Tanzeinlage. Neu eintreffende Garden lobten die tolle Stimmung im Gemeindezentrum.

Der Faschingsverein der Lach Moro aus Mering kann heuer sein 60-jähriges Bestehen feiern. Die Showtanzgruppe überzeugte mit mitreißenden Choreografien und einer großen Kostüm-Vielfalt. Foto: Sabine Hämmer

Mit aufwendig einstudierten Choreografien und fantasievollen Kostümen unterhielten die Laugnataler Faschingkracher, die Showtanzgruppe des FKM Lach Moro aus Mering, die heuer auf das 60-jährige Jubiläum zurückblicken, sowie „Hallo Wach“ aus Donaualtheim, das begeisterte Publikum. Unter dem Motto „Das Beste kommt oft zum Schluss“ präsentierten die flotten Jungs vom stetig wachsenden Männerballett "Die Taktlosen 2.0" abschließend ihre spannende Reise durch die USA, für die es tosenden Applaus gab.