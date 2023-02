Der Faschingsflohmarkt in Königsbrunn bringt ein Spitzenergebnis

Die Warteschlange war lang beim Faschingsflohmarkt in Königsbrunn: 100 Menschen deckten sich mit Kostümen ein, die Veranstalter freuen sich über viele Spenden.

Morgens um 8 Uhr hatte das Helferteam angefangen, den großen Lkw von Aktion Hoffnung vor dem Pfarrzentrum in Maria unterm Kreuz auszuladen. Hunderte von Kleidern sowie Kisten voller Accessoires, Perücken, Vintage und Glitzer für den inzwischen sechsten großen Faschings-Secondhandmarkt in Königsbrunn. Da ahnte man noch nicht, dass man zwei Stunden später von einem Ansturm von etwa 80 - 100 Menschen fast überrollt werden würde.

Man habe nach dem Ausladen die Türen abgeschlossen und später kaum seinen Augen getraut, erklärt Birgit Siegmund als Hauptorganisatorin. Draußen hatte sich eine riesige Schlange geduldig wartender Menschen bis weit um die Ecke des Pfarrzentrums Richtung Parkplatz gebildet, während man drinnen den großen und die zwei kleineren Säle zu einem riesigen Verkaufsraum gestaltete.

15 Kleiderwagen mit Kostümen stehen in Königsbrunn bereit

Etwa 15 dicht behängte Kleiderwagen waren so angeordnet, dass zwischen den kompletten Kostümen oder Kleiderangeboten für Kinder, Frauen und Männer den Überblick nicht verlor. Drumherum standen Tische mit den Hüten, Gürteln, Schmuck, passenden Taschen, Perücken und anderen Accessoires. Vier Umkleidekabinen, mehrere zwei Meter große Spiegel und am Eingang die Kassenablage mit inzwischen auch voll automatisiertem EC-Kassensystem, ergänzten die einem Kleidergeschäft ähnliche Atmosphäre. Im Vorraum des Zentrums bot ein fleißiges Küchenteam über die geöffnete Theke Kaltgetränke, Kaffee und Kuchen sowie belegte Semmeln an.

Sabine Stocklossa freute sich mit ihrer Tochter über Kostüme für die Schule und den Weiberfasching. Foto: Andrea Collisi

Später trat dort auch zur Begeisterung der Gäste auch noch die Kinder- und Jugendgarde der Narrneusia auf. „Wir haben ein zwanzig-köpfiges, eingespieltes Team und auch die Firmlinge waren super fleißig“, sagt Siegmund. Zusammen mit ihrem Mann Andreas hatte sie vor ungefähr zehn Jahren erstmals die Chance ergriffen, in Kooperation mit Aktion Hoffnung einen solchen Kleidermarkt anzubieten. Damit konnten sie für die ebenfalls von ihnen initiierte Hilfsorganisation „Hand in Hand“, welche seit Jahrzehnten indische Kinder und Witwen unterstützt, neben den Spenden und Patenschaften weiter Geld einsammeln für Projekte wie das Krankenhaus und Schulprojekte in Indien vor Ort.

Menschen nehmen für den Faschingsflohmarkt lange Anreisen in Kauf

876,28 Euro gehen als Spendengeld aus dem Königsbrunner Markt nach Indien, dazu kommen 76,60 Euro aus einer Spendenbox. "Ein Spitzenergebnis", findet Birgit Siegmund. Die Veranstalter bekommen zudem 25 Prozent des Erlöses für die Arbeit in der Gemeinde. Insgesamt 37 Faschingsmärkte von Aktion Hoffnung fanden zwischen dem 7. Januar und 4. Februar in Bayern statt. Sehr durchdacht sei das System, findet auch Monika Kraus, die für das Team an der Kasse steht. Viele Kunden kommen auch von außerhalb, ob Geltendorf, Diedorf, Friedberg.

Fasching Flohmarkt Aktion Hoffnung Königsbrunn Viel Spaß an Verkleidung vor Ort hatten diese drei jungen Frauen, die teils sogar extra aus Baden-Württemberg angereist waren. Foto: Andrea Collisi

Sogar aus Baden-Württemberg konnte Michaela Christa ihre Nichten anlocken, die viel Spaß hatten beim Ausprobieren der Kleidung. Markus Seitz kam mit der ganzen Familie aus Göggingen. Die Kindersachen seien zwar schon etwas ausgedünnt, als sie in der letzten Stunde kamen, dafür fand der Familienvater für sich einige Gewänder. Die 17-jährige Michaela Wörner fand sogar etwas für den Abschlussball. Wie viele der Kunden überzeugt ihre Mutter dabei neben den günstigen Preisen vor allem auch, dass man dabei Gutes tue.