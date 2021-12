Königsbrunn

Der Gymnasiumweiher in Königsbrunn soll endlich schöner werden

Am einstmals gerodeten nördlichen Ufer des Gymnasiumweiher in Königsbrunn wachsen schon wieder die Büsche. Doch im kommenden Jahr möchte der Königsbrunner Stadtrat mit der Umgestaltung des Gewässers beginnen.

Plus Nach einer Auslichtungsaktion wurde es wieder ruhig um den Gymnasiumweiher in Königsbrunn. Jetzt hat der Stadtrat entschieden, dass der Umbau zeitnah losgehen soll.

Von Adrian Bauer

Ruhig liegt der Gymnasiumweiher da: Ein paar Spuren im Schnee weisen auf Spaziergänger am Ufer des kleinen Gewässers im Sport- und Freizeitpark West in Königsbrunn hin. Am einst kahlen Nordufer machen sich kleine Büsche breit. Und genau das sollte eigentlich nicht mehr passieren: Der Königsbrunner Stadtrat hatte im Mai 2019 die Umgestaltung des Teichs und seines Ufers beschlossen, Anfang 2020 hatte eine Firma die wuchernden Gebüsche gerodet. Doch seitdem ist nichts mehr passiert. Bis 2023 soll die Umgestaltung aber abgeschlossen werden, damit sich die Natur nicht noch mehr Uferfläche zurückerobert.

