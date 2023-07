Königsbrunn

Der Ilsesee in Königsbrunn könnte eine Bushaltestelle bekommen

Entsteht im Bereich dieser Radbrücke in der Lechstraße in Königsbrunn die neue Bushaltestelle "Ilsesee"? Das fordert die SPD.

Plus In Königsbrunn ist eine Haltestelle am Ilsesee im Gespräch. Sie soll nicht nur für Badegäste ein Vorteil sein. Aber es gibt Bedenken.

Von Marco Keitel

Die Sonne scheint, die Erfrischung im Ilsesee ruft, Parkplatz und umliegende Straßen sind zugeparkt. In Königsbrunn ist das in heißen Sommern ein alltägliches oder zumindest allwochenendliches Szenario. Würden mehr Badegäste auf den Bus umsteigen, wenn er näher am See halten würde? Darauf setzt die SPD und fordert im Werkausschuss des Stadtrats die Bushaltestelle "Ilsesee". Nicht nur Seebesucherinnen und Seebesucher sollen profitieren.

Entstehen soll die Haltestelle unterhalb des Sees, im Bereich der Fußgänger- und Radbrücke, die über die Lechstraße führt. Aus beiden Richtungen soll die Buslinie 100 dort halten. Die Ergänzung der Haltestelle im Fahrplan fordert die SPD spätestens im Juni 2024, idealerweise schon im kommenden Winter.

