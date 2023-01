Der Königsbrunner CCK Fantasia startet fulminant in die Narrensaison

Plus Showtanz vom feinsten bekommen die Gäste zum Auftakt des Karnevals bei der Show des CCK Fantasia zu sehen. An diesem Abend schwingt aber auch ein bisschen Wehmut mit.

Mit einem bombastischen Abend hat sich der Königsbrunner Carnevalsclub CCK Fantasia im evangelischen Kirchensaal zurückgemeldet. Die rund 350 Besucher erlebten eine Show, die alle mitriss. Frenetischer Applaus und Rufe nach Zugaben bewiesen das. Zusammen mit den befreundeten Garden, der "Lach Moro" aus Mering und der Gardeformation aus Griesbeckerzell zauberten die Showtanzgruppen des CCK Fantasia viele bunte Bilder auf die Bühne.