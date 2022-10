Der Königsbrunner Daniel Esch ist als Diakon geweiht

Daniel Esch ist jetzt offiziell als Diakon geweiht. Durch Bischof Bertram Meier empfing er am Samstag die Weihe und arbeitet nun hauptamtlich in Königsbrunn.

Dr. Daniel Esch hat am vergangenen Wochenende die Weihe zum Diakon empfangen. Bischof Bertram Meier weihte den Königsbrunner am vergangenen Samstag gemeinsam mit vier anderen Männern.

Die fünf Weihekandidaten kamen aus ganz unterschiedlichen Richtungen, sowohl beruflich als auch privat, doch hätten Sie eines gemeinsam, sagte Meier: „die Diakonie, der Dienst, zugespitzt: eine Karriere, die nicht nach oben führt, sondern nach unten. Ich weihe Sie heute nicht ‚hinauf‘, ich weihe Sie ‚hinunter‘ in die Niederungen des Lebens.“ Der Diakon erfülle seinen Dienst meist im Schatten, indem er die Schattenseiten seiner Mitmenschen teile und ihnen Jesus Christus bringe. Am Sonntag wurde Esch beim Gottesdienst in der Kirche "Zur Göttlichen Vorsehung" offiziell vorgestellt. Er verstärkt nun das hauptamtliche Team der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn. (AZ)