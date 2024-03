Der Königsbrunner Gartenbauverein präsentiert sich zwangsweise neu

Der Vorstand des Vereins für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn hatte zur Jahresversammlung geladen. Warum Nachwahlen nötig waren.

Im Gemeindezentrum St. Johannes kamen die Mitglieder des Gartenbauvereins Königsbrunn kürzlich zur Jahresversammlung zusammen. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Nachwahl des Schriftführers und des Vorsitzenden. Das hatte ein vorausgegangener Zwist nötig gemacht.

Nicht nur zahlreiche Mitglieder, sondern auch Bürgermeister Franz Feigl und dessen beiden Stellvertreter Maximilian Wellner und Ursula Jung nahmen an der Versammlung teil. Nach dem Mitgliedergedenken richtete Bürgermeister Franz Feigl seine Grußworte an die Gartlerfamilie. Er freute sich besonders über die zahlreichen Aktivitäten des größten Vereines in der Stadt und wünschte auch für die Zukunft gutes Gelingen.

Prominente Gäste kamen zur Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins, unter anderem Maximilian Wellner (vorn links) und Franz Feigl (rechts daneben). Foto: Roland Neider

Bei dem Treffen mussten Nachwahlen durchgeführt werden. Die Nachwahl des Vorsitzenden war nötig, da im September 2023 der Vorsitzende Ulrich Grassinger zurückgetreten war. Es habe unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Roland Neider gegeben. Diese wurden damals sogar in einem öffentlichen Gartenseminar diskutiert. Daraufhin hatten die beiden Stellvertreter Wilhelm Terhaag und Roland Neider die laufenden Geschäfte übernommen. Bei der Nachwahl wurde nun Wilhelm Terhaag einstimmig zum ersten Vorsitzenden gewählt, sein Stellvertreter ist Roland Neider. Ebenfalls einstimmig wurde Anneliese Hackl zur Schriftführerin ernannt.

Viel Arbeit und noch mehr Veranstaltungen hatten die Gartler 2023

Der neue Vorsitzende Wilhelm Terhaag ließ das vergangene Jahr mit vielen Arbeiten und Veranstaltungen Revue passieren. Da waren der Bau der Terrassenüberdachung, der Pflanzenflohmarkt, die Putzaktion, die Teilnahme am Umzug der Feuerwehr Königsbrunn, eine Kräuterwanderung, das Sommerfest mit Brunneneinweihung und Begrüßung des 800. Mitgliedes sowie Aktivitäten der Realschulgruppe, das Familienkrautstampfen und zahlreiche Gartenseminare. Ein Höhepunkt sei das Anlegen der neuen Streuobstwiese im November gewesen, die von Ulrich Grassinger ins Leben gerufen wurde. Aber auch dem Gartenbauverein hat der Hagel im August des vergangenen Jahres großen Schaden zugefügt.

Gartenbauverein Königsbrunn ehrt langjährige Mitglieder 1 / 5 Zurück Vorwärts Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn konnten der neu gewählte erste Vorstand Wilhelm Terhaag und sein Stellvertreter Roland Neider langjährige Mitglieder ehren.

30 Jahre: Eduard Bengert, Josef Herrmann, Reiner Kastner, Edeltraut Keidel, Sieglinde Lorenz, Horst Petrauschke, Helmut Rochling, Dieter Scherk, Manfred Schmidbaur, Bruno Thiel, Heide Wagner.

40 Jahre: Toni Freidl, Gottfried Hirschvogl, Jürgen Hofbaur, Günter Kunzi, Heinz Lohse, Ernst Reithmeir, Werner Volkamer, Josef Wiedemann.

50 Jahre: Walter Haggenmüller.

75 Jahre: Willi Bürkle.

Nach dem Rückblick erläuterte Roland Neider den Einsatz neuer Teams, die in Zukunft selbstständig arbeiten. Der Verein habe mit seinem neuen Vereinsheim so viele zusätzliche Aufgaben zu bewältigen, dass hier eigenständige Teams ins Leben gerufen wurden. Neben der Vorstandschaft gebe es jetzt das Gastro- und Vermietungsteam, die Teams Technik, Reisen und Ausflüge, Mosten, Garten, Geräteausgabe, Internet und EDV, Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Roland Neider freute sich besonders über das Jugendteam, das mit Begeisterung bereits die Arbeit aufgenommen habe. Im Anschluss erfolgte der Bericht der Kassenwartin Angelika Grassinger und des Kassenprüfers Peter Schmalz. Der Verein stehe auf einer soliden finanziellen Grundlage und könne beruhigt in die Zukunft sehen, wurde dabei deutlich.

Schließlich, nach der Genehmigung des von Werner Rittel vorgelegten Haushaltsplans, wurden die langjährigen Mitglieder geehrt. Besonders stolz ist der Verein dabei auf Willi Bürkle, der ihm seit 75 Jahren angehört. (AZ)