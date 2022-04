Der Königsbrunner Künstlerkreis hat jetzt einen Ehrenvorsitzenden

Der Königsbrunner Künstlerkreis hat einen langjährigen Leistungsträger verabschiedet. Froh ist man, dass man im Corona-Jahr die Jugend ansprechen kann.

Auf ein sehr ruhiges Jahr 2021 blickten jetzt die aktiven Mitglieder des Königsbrunner Künstlerkreises (KKK) anlässlich ihrer Versammlung zurück. Lediglich die traditionelle Jahresausstellung konnte im Rathaus stattfinden. Aufgrund der coronabedingten verschärften Vorschriften war dies nur in "aller Stille", ohne Vernissage oder Finissage möglich. Themen und Filmabende waren in dieser Ausnahmesituation auch nur sporadisch möglich.

"Erfreulich war die Tatsache, dass die Teilnahme am Ferienprogramm für zahlreiche junge Künstler möglich war. Dank trockener, warmer Witterung konnte das Kinder-Malen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände gut im Freien stattfinden", freute sich der Vorsitzende Jürgen Hörauf. Im Freien bot auch Klaus-Peter Glaser, Ehrenvorsitzender im KKK, an verschiedenen Plätzen in der Brunnenstadt die Teilnahme am "Urban Sketching" an. Das Angebot, unter professioneller Anleitung rasch zu skizzieren, war für alle Zeichen-Interessierten offen und wurde gut angenommen.

Manga-Maler in Königsbrunn sind in der Pandemie zu Hause fleißig

Obwohl sich auch die Jugendgruppe nur auf "Sparflamme" treffen konnte, entstanden zahlreiche Manga-Bilder in Heimarbeit. "Die Manga-Events in der MatriX, bei denen diese Bilder der Öffentlichkeit präsentiert werden, erfreuen sich stets großer Beliebtheit", sagte Glaser. Im Rahmen der Neuwahlen gab es lediglich eine Änderung im Vorstand. Für den ausscheidenden, langjährigen Schriftführer Georg Atzkern rückte Siglinde Matysik nach. Atzkern wurde für sein Engagement im KKK zum Ehrenvorsitzenden ernannt und mit einer Urkunde beschenkt.

Vorsitzender bleibt Jürgen Hörauf, sein Stellvertreter ist Dr. Frank Pfeilschifter. Kassenwartin ist Kerstin Wittich. Als Beisitzerinnen fungieren Ingrid Maurer und Sabine Hämmer, Letztere als Pressewartin. Die Kassenprüfung übernehmen auch weiterhin Marie-Luise Reichelt und Siglinde Matysik.

Künstlerkreis Königsbrunn freut sich auf Jahresausstellung und Workshops

Für 2022 plant die Künstlerkreisrunde mit ihren derzeit 24 erwachsenen Mitgliedern ein vielseitiges Jahresprogramm – im Rahmen der Möglichkeiten. Traditionell bestücken sie im Rahmen der kulturellen Gautsch-Eröffnung die große Jahresausstellung im Königsbrunner Rathaus. Die Vernissage hierzu findet am 20. Juni statt. "Im Rahmen der Ausstellung mit dem Titel 'Kreativ:Einsam-Gemeinsam' entstehen derzeit, passend zum neuen Jahresmotto: 'Seite an Seite – Gemeinsam neue Wege entdecken', neue Bilder, Drucke und Kollagen", sagte Vorsitzender Jürgen Hörauf. Diverse Workshops, Film und spezielle Themenabende sowie ein Sommerfest sind geplant. Im Mai und Juni soll bei trockener Witterung erneut "Urban Sketching" angeboten werden.

Mehr Informationen zum Künstlerkreis gibt es auf der Vereinshomepage und beim Vorsitzenden Jürgen Hörauf, Telefon 0821/993931. (AZ)