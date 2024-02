Königsbrunn

vor 59 Min.

Ein Stipendium für Orhan: Der junge Königsbrunner hat Großes vor

Plus Die Start-Stiftung fördert engagierte Schüler und Schülerinnen mit Migrationsgeschichte. Einer von ihnen ist der 16-jährige Rifat Orhan Alemdar aus Königsbrunn.

Von Jana Korczikowski

Rifat Orhan Alemdar - sein Rufname ist Orhan - nimmt an einem Bildungsprogramm teil, in dem sich junge Menschen mit wichtigen Werten wie Demokratie beschäftigen. Der 16-Jährige will aber nicht etwa in die Politik gehen - sein Wunschberuf hat mit dem Universum zu tun.

Orhan stammt aus der Türkei und lebt seit sechs Jahren in Deutschland. Im Heimatland, das die Familie aus politischen Gründen verließ, arbeiteten die Eltern beide als Lehrer. In Deutschland war ihre erste Station Aichach, dort besuchte Orhan zwei Monate lang die Mittelschule. Danach absolvierte er am Peutinger Gymnasium eine sogenannte "Ingym-Klasse" für ausländische Schüler als Vorbereitung fürs Gymnasium. "In den sechs Monaten habe ich zum Beispiel Deutsch gelernt und die B1-Stufe abgeschlossen", erzählt er. Orhan weiß sich besser auszudrücken als mancher Muttersprachler in seinem Alter.

