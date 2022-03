Der Königsmarkt in Königsbrunn findet erst im April statt

Der erste Königsmarkt seit zwei Jahren lässt noch auf sich warten. Nach einer Befragung des Stadtrats verschiebt die Stadt Königsbrunn ihn auf den 24. April.

Der Königsmarkt in Königsbrunn kehrt nach zwei Jahren Pause in diesem Frühjahr zurück. Allerdings findet das beliebte Markttreiben nicht wie traditionell am dritten Sonntag im März statt, das wäre der 20. März gewesen. Grund ist die Unsicherheit bezüglich der Corona-Maßnahmen. Die Stadtverwaltung hat sich in Absprache mit dem Stadtrat entschieden, den vorher festgelegten Alternativtermin zu benutzen: Somit findet der Königsmarkt nun am 24. April statt. Einen Flohmarkt wird es an diesem Tag aber nicht geben.

Der Markt findet in diesem Jahr wegen der Baustelle im Königsbrunner Zentrum weiter nördlich auf der alten B17 statt. Die Budenstraße wird im Bereich zwischen Heidestraße und dem Kreisverkehr bei St. Ulrich aufgebaut.