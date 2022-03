Königsbrunn

17:30 Uhr

Warum Königsbrunn den Königsmarkt noch einmal verschiebt

Der Königsmarkt in Königsbrunn findet jetzt am 24. April statt.

Plus Seit Wochen laufen die Planungen für die Neuauflage des Königsmarkts. Was der Stadtverwaltung in Königsbrunn fehlt, ist eine klare Ansage zu den Corona-Regeln.

Von Adrian Bauer

In Königsbrunn soll wieder Markttreiben herrschen, da sind sich alle Verantwortlichen einig. Daher hat die neue Leiterin des Marktamts im Rathaus, Jutta Steinlen, seit Monaten getüftelt, wie sich der Königsmarkt am traditionellen Termin, dem dritten Sonntag im März, auf die Beine stellen ließe. Schwierig machte das nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch die Baustelle am bisherigen Marktort auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße im Zentrum. Die Organisations-Probleme sind nun gelöst, mehr als 100 Fieranten stehen parat für den ersten Markt seit zwei Jahren am Sonntag, 20. März. Was fehlt ist eine Ansage der großen Politik, ob solch eine Veranstaltung überhaupt erlaubt wäre und wenn ja, unter welchen Regeln. Der Stadtrat hat sich nun für eine letzte Verschiebung ausgesprochen.

