Der Lech macht einen weiteren Schritt in Richtung Freiheit

Eine teilweise Renaturierung des Flusses ist Ziel der Lechallianz und des Wasserwirtschaftsamtes in Donauwörth. Nun sind wichtige Unterlagen eingereicht.

Seit Jahrzehnten setzt sich die Lechallianz für eine Renaturierung der letzten Fließstrecken des Lechs ein. Sprecher Günther Groß teilt mit: "Mit der heute erfolgten Einreichung der Planfeststellungsunterlagen von Licca liber ist aus unserer Sicht – endlich möchte man sagen – ein entscheidender Schritt getan." Die Allianz gratuliere dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth zum erfolgreichen Abschluss der Planungen. Für diese Planungen stand von Anfang an fest: "Ziel des Projekts Licca liber ist es, den Lech wieder seinem ursprünglichen Charakter so weit wie möglich anzunähern."

Mit dieser Zielsetzung, publiziert vom WWA Donauwörth bei der Auftaktveranstaltung zu Licca liber am 19. Februar 2013 sei gleichsam die Richtschnur für die in den letzten Jahren erfolgten Planungen vorgegeben gewesen. Unbestritten sei in Fachkreisen, dass eine Umsetzung dieser Version von einem „freien Lech“ nur möglich ist, wenn man dem Fluss wieder eine gewisse Dynamik zugesteht. Allein schon aufgrund dieser Erkenntnis komme Licca liber bereits im Planungsstadium ein Pilotcharakter für Renaturierungen verbauter alpiner Wildflüsse zu.

Leitet das Projekt eine neue Ära am Lech ein?

"Licca liber könnte eine völlig neue wasserbauliche Ära am Lech einleiten, weil erstmals an diesem geschundenen Fluss bei wasserbaulichen Maßnahmen ökologische Gesichtspunkte berücksichtigt werden", teilt Groß im Namen der Lechallianz weiter mit. Für den "Augsburger Lech" biete Licca liber eine einmalige Chance, aus diesem sowohl aus ökologischer wie aus wasserbaulicher Sicht desolaten Flussabschnitt einen einzigartigen Lebens- und Erlebnisraum zu schaffen. Voraussetzung sei, dass die erwähnte Zielsetzung und die darauf aufbauenden Planungen konsequent umgesetzt werden. Dabei bedürfe es keiner Erläuterung, dass das von Uniper angedachte neue Kraftwerk mitten im Projektgebiet Licca liber und mitten im Naturschutz- und FFH-Gebiet mit der oben zitierten Zielsetzung unvereinbar sei. Es würde den Kern der nun seit Jahren erfolgten Planungen konterkarieren und letztlich wieder aus Licca liber ein „Licca-Kraftwerk“ machen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Lechallianz gehe aber davon aus, dass das Versprechen der bayerischen Staatsregierung „Licca liber – der freie Lech!“ nicht gebrochen werde. "Für die Umsetzung wünschen wir dem WWA Donauwörth viel Erfolg. Die Lechallianz wird – wie bisher – das Projekt konstruktiv, aber auch kritisch begleiten", heißt es am Ende der Mitteilung. (AZ)