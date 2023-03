Der Teil-Kühlschrank in Königsbrunn steht jetzt zur Verfügung

Die ersten Lebensmittel sind schon eingeräumt: Der Teil-Kühlschrank in Königsbrunn wurde jetzt seiner Bestimmung übergeben.

Gemeinsam mit einigen Gästen enthüllten die verantwortlichen Jugendlichen am Montag bei einer kleinen Eröffnungsfeier offiziell den ersten Foodsharing Kühlschrank in Königsbrunn. Zu finden ist er im Jugendzentrum Matrix. Während der Öffnungszeiten können Lebensmittel von Privatpersonen einfach in den Kühlschrank gestellt oder mitgenommen werden.

Acht ehrenamtlich beteiligte Jugendliche kümmern sich im Wechsel täglich um die Waren und den laufenden Betrieb rund um das Lebensmittelteilen. Der ebenfalls von den Teenagern betriebene Facebook-Account „FAIRteiler Königsbrunn“ sowie der Instagram-Account „fair.teiler“ wird regelmäßig mit aktuellen Informationen, Fotos, Hinweisen und Rezepten gefüttert.

Freude über zusätzliche Initiative zum Thema Lebensmittelkonsum

Bei der Eröffnungsfeier wurde zwischen Fragen und Infos zum aktuellen Gemeinschaftsprojekt des Mehrgenerationenhauses und Jugendzentrums Matrix die frisch zubereitete Kartoffelsuppe mit Genuss verspeist. Erfahrungen und Meinungen rund um Nahrungsmittel und Ressourcenschonung wurden ausgetauscht. „Ich finde es toll und freue mich über die Bewusstseinsschärfung von Lebensmittelkonsum und -verschwendung“, sagte Besucherin Gabriele Leonore Langner aus Königsbrunn, was die Stadträtinnen Andrea Collisi und Claudia Deeney beide unterstreichen.

Sehr angetan ist Ellinor Deller vom Projekt. „Bereits Jugendliche werden sich bewusst, dass Essen wertvoll ist und dass unser Planet auf unser Umdenken angewiesen ist“, bekräftigt sie. Schon zu Beginn der Aktion wächst das Projekt bereits. Zwei aktive Beauftragte vom Verein Foodsharing haben ihre Kooperation zum Lebensmittelteilen für den Standort Königsbrunn zugesagt. Aufmerksam wurden sie über unseren Zeitungsartikel.

Projektinitiatorin Ramona Markmiller vom Mehrgenerationenhaus unterstreicht die klare Abgrenzung zur Königsbrunner Tafel: „Wir ergänzen uns zur Tafel, konkurrieren aber keinesfalls.“ Matrix-Mitarbeiterin Angi Klecker freut sich, mit der gestarteten Initiative einen weiteren Schritt zum Dauerthema „Komm Erde retten“ beizutragen.