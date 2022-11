Der Umbau des Gymnasiumsweihers in Königsbrunn geht endlich voran

Die Umgestaltung des Gymnasiumsweihers in Königsbrunn kommt in Gang. Mittlerweile ist das Ufer des Gewässers modelliert, sodass Wege angelegt werden können.

Lange ruhten die Arbeiten am Gymnasiumsweiher in Königsbrunn: 2020 ließ die Stadt erstmals eines der verbuschten Ufer roden, um die Neugestaltung des Areals anzuschieben. Das kleine Gewässer soll mit neuen Spazierwegen besser in den Sport- und Freizeitpark West integriert werden. Am östlichen Ufer soll eine Flachwasserzone samt Steg und Naturlehrpfad entstehen. Die Süd- und Westseite des Gewässers sollen so angelegt werden, dass sie von Menschen nicht betreten und Tiere dort in Ruhe gelassen werden.

Nach einer weiteren Auslichtung des Buschwerks haben nun die konkreten Arbeiten begonnen. In den vergangenen Wochen wurde das Nordufer des Sees modelliert und so hergerichtet, dass dort im Frühjahr der Weg angelegt werden kann. Die Modellierung kann nur im Herbst und Winter stattfinden, um nicht die Laich- und Brutzeit von Vögeln und Amphibien zu stören. Die Grundmodellierung stehe jetzt, teilte Zweiter Bürgermeister Maximilian Wellner mit. Nun werde noch feiner Kies aufgebracht. 2023 geht es dann an Begrünung und Wegebau.