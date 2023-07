Königsbrunn

26.07.2023

Der Veranstaltungssaal für Königsbrunn fällt eine Nummer kleiner aus

Plus Die Veranstaltungshalle in Königsbrunn bekommt wohl weniger Plätze als ursprünglich vorgesehen. Priorität hat grüne Energie für die Eishalle und das Forum.

Von Marco Keitel

Fast 1000 Menschen finden bei Konzerten und Kabarett in der Stadthalle Gersthofen einen Platz, ohne Stühle 1200. In der Singoldhalle in Bobingen und der Stadthalle in Neusäß sind es jeweils rund halb so viele. Für eine ähnlich große Halle wie in Gersthofen gäbe es in Königsbrunn Bedarf - der größten Stadt im Landkreis Augsburg. Das zeigen Veranstaltungen mit weit mehr als 1000 Gästen, etwa der Königscup am vergangenen Wochenende. Aber Bauen ist teuer geworden. Das Forum im Bereich der alten Königstherme wird deshalb kleiner ausfallen als zunächst geplant. Bei der Veranstaltungshalle setzte die Verwaltung den Rotstift an. Nach einem Konzept von Stadtplaner Werner Lohmann werden nur 350 Menschen in den Saal passen, 450 weitere in das Foyer, das bei Bedarf als Erweiterung dienen kann. Die genaue Größe erhitzt die Gemüter, wird im Stadtrat aber noch Thema zukünftiger Diskussionen sein. Denn zunächst steht die Energieversorgung im Vordergrund. Auch hier muss gespart werden, vor allem in der Eishalle.

Etwa 11.000 Quadratmeter waren ursprünglich für das Veranstaltungsgebäude und das Kulturhaus, das um die Reste der ehemaligen Königstherme entstehen soll, vorgesehen. Das ist für die Stadt zu teuer. Lohmann hat den Plan auf 6500 Quadratmeter reduziert. Allein der Veranstaltungsbereich soll um mehr als die Hälfte schrumpfen. Helmut Schuler von den Freien Wählern hat dazu eine klare Meinung: "Damit ist der Saal gestorben." Große Veranstaltungen seien wichtig für die Stadt. "So etwas brauchen wir in Königsbrunn."

