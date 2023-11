Königsbrunn

17:45 Uhr

Der "Waggon vierter Klasse" zieht das Publikum in seinen Bann

Plus Ein lebensfroher Junge verliert den Halt, eine Familie findet Frieden: In Königsbrunn wollen viele Zuhörer nach der Lesung das Buch von Robert Domes kaufen.

Von Ute Blauert

Vor Beginn der Lesung des Autors Robert Domes aus seinem neuen Roman "Waggon vierter Klasse" mussten die Veranstalterinnen von Kulturbüro und Stadtbücherei immer mehr Stühle holen. Mit einem solchen Zustrom von Zuschauerinnen und Zuschauern hatten sie nicht gerechnet. Der Roman spielt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

In einer Zeit also, die viele aus Erzählungen ihrer Verwandten kennen. In anderen Familien hat das erlebte Leid die Lippen fest verschlossen, sodass bis heute Lücken in der Familiengeschichte fortbestehen. Domes gibt einige Antworten, denn was er erzählt, haben viele in jener Zeit ähnlich erlebt.

