Königsbrunn

vor 50 Min.

Der Weltladen in Königsbrunn hat eine neue Heimat

Sonja Michalski war eine der ersten Kundinnen am neuen Weltladen-Standort und ist begeistert.

Plus Der Weltladen in Königsbrunn hat ein neues Heim im Süden der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße bezogen. Das Team ist von den neuen Räumen begeistert.

Von Andrea Collisi

Über Monate wurde akribisch geplant, nun hat der Weltladen in Königsbrunn innerhalb von zwei Wochen seine neue Heimat am südlichen Ende der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße bezogen. Als kleines Wunder empfinden das die 24 ehrenamtlichen Mitarbeitenden samt Leiterin Gerlinde Ostermeier. "Was uns da gelungen ist, wenn uns das einer vorausgesagt hätte vor Jahren - wir hätten es nicht geglaubt", sagt Ostermeier, die vor über 40 Jahren den alten Laden mit ins Leben gerufen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .