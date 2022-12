Der Weltladen Königsbrunn freut sich über viele Helfer

Der Umzug in den neuen Laden war für den Weltladen Königsbrunn auch finanziell eine Herausforderung. Gestemmt wurde diese mithilfe der Stadt und zahlreichen Spenden.

Der frühere Standort des Königsbrunner Weltladens am Kreisverkehr bei der Kirche St. Ulrich sollte einem Bauprojekt für altersgerechtes Wohnen weichen. Neue Räumlichkeiten wurden in der Bürgermeister-Wohlfarth-Str. 97 gefunden, gegenüber der St. Johanneskirche. Da die neuen Räume etwa doppelt so groß sind wie die bisherigen, wurden neue Regale und weitere Ladenmöbel gebraucht. Trotz der finanziellen Unterstützung der Stadt von 10.000 Euro wurden zusätzlich Spenden benötigt.

Die VR-Bank spendete 2000 Euro und schlug vor, Kleinspenden mithilfe der Spendenplattform der Bank zu sammeln. Auf der Webseite „viele-schaffen-mehr.de“ kann nach dem Crowdfunding-Prinzip Geld gesammelt werden. Vereine stellen ihr Projekt vor und setzen einen Zielbetrag fest, der innerhalb von drei Monaten eingesammelt werden soll. Zu jeder Spende ab fünf Euro gibt die Bank zehn Euro dazu. Ist das Interesse an dem Projekt kleiner als erwartet, werden die Spenden zurück überwiesen. Kommt der Zielbetrag zusammen, kann das Projekt mit der Spendensumme durchgeführt werden.

Weltladen-Team in Königsbrunn freut sich über hohe Spendenzahl

Der Weltladen wird vom Verein "Eine Welt Königsbrunn" getragen. Der Vereinsvorstand setzte als Zielsumme 4000 Euro ein. Als Dankeschön für Spenden ab 50 Euro wurde ein Päckchen Kaffee oder Schokolade in Aussicht gestellt. Trotzdem flossen die Spenden in den ersten Wochen nur langsam. „Es war ein Hoffen und Bangen“, erzählte Gabi Bräu, Mitglied des Vereinsvorstands. Es wurden Flyer verteilt, alle Verwandten und Bekannten wurden angesprochen, und bald konnte aufgeatmet werden.

Durch über 300 Einzelspenden kamen 7177 Euro zusammen. „Wir sind den vielen Spenderinnen und Spendern und der Bank außerordentlich dankbar“, sagte Gerlinde Ostermeier, die Vorsitzende des Vereins. Kaffee und Schokolade werden in den nächsten Wochen verschickt. Wolfgang Hengst, der Regionalleiter der Bank für Königsbrunn und Bobingen, freute sich mit den Initiatorinnen der Aktion über den großen Erfolg und kam in den weihnachtlich dekorierten Laden, um zu gratulieren.

Der Weltladen bietet Lebensmittel, Kaffee, Tee und Weine aus fairem Handel, die auch zu Geschenkkörben arrangiert werden. Außerdem viel Kunsthandwerkliches, das sich als Geschenk zu Weihnachten eignet, Schmuck, Lederwaren, Schals, Keramik, Hängematten und mehr. 24 engagierte Ehrenamtliche ermöglichen Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr, an den Adventssamstagen bis 18 Uhr.