Königsbrunn

vor 37 Min.

Der Weltladen Königsbrunn macht Platz für ein Wohnbauprojekt

Im März steht der Umzug des Weltladens Königsbrunn an. Darin sehen die Vorstandsmitglieder des Trägervereins von links Gerlinde Ostermeier, Angelika Diller und Isolde Glaser (es fehlt Gabi Bräu) viele Chancen, aber auch große Herausforderungen.

Plus Im Frühling zieht der Weltladen Königsbrunn in Räume nahe der Kirche St. Johannes. Die alte Heimstatt soll Wohnungen weichen. Was sich für den Trägerverein ändert.

Von Hermann Schmid

Im 40. Jahr seines Bestehens wurden nun die Weichen für die bislang größte Veränderung des Weltladens Königsbrunn gestellt. Im Frühjahr werden die Ehrenamtlichen vom Verein "Eine Welt Königsbrunn" den Standort gegenüber der Kirche St. Ulrich aufgeben und einen knappen Kilometer weiter südlich an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Räume ziehen, die zuletzt die Verkehrswacht Augsburg genutzt hat. Sie liegen gegenüber der Johanneskirche.

