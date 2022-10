"Des Himmels General" wird in Königsbrunn aufgeführt

In den Räumen der Evangelischen Gemeinschaft wird am 9. Oktober ein besonderes Theaterstück aufgeführt. Es geht um einen kranken Priester und seinen Therapeuten.

„Ein herzbewegendes Theaterstück, mit komödiantischen Momenten, Szenen zum Lachen, Schmunzeln und Nachdenken.“ Das dürfen laut Veranstalter die Besucher am Sonntag, 9. Oktober um 19.30 Uhr in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn erwarten. Regie führt der seit 1998 erfahrene Theater-Autor und Projektleiter, Ewald Landgraf vom TZE-Theater. Er leitet die geübten Laienschauspieler an, das seit 14 Jahren beliebte Stück mit viel Leidenschaft und professionellem Setting auf die Bühne zu bringen.



Im Mittelpunkt des Stücks steht Pastor Ted Ruland, der wegen seiner klaren, direkten Worte auch „General“ genannt wird. Doch seit seinem schweren Unfall ist er ein anderer Mensch, mit dem geistigen Stand eines Kindes. Der Therapeut Buck Lonetale soll aus Ted wieder den redegewandten Pastor machen, der er war. Der „neue“ Ted denkt aber gar nicht daran, wieder zum „General“ zu werden. Lieber liest er Indianer- und Bibel-Comics und beobachtet Adler. Schnell ist nicht mehr klar, wer eigentlich der Therapeut ist.



Die Vorstellung beginnt am Sonntag, 9. Oktober, 19.30 Uhr in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn, Weißkopfstraße 24. Altersempfehlung mindestens 10 Jahre. Eintritt frei, es besteht die Möglichkeit für Spenden zur Projektfinanzierung - TZE-Theater ("Theater zum Einsteigen").