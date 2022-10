Details von Rabs Architektur schmücken das Königsbrunner Rathaus

Plus Architektur von der Adriaküste ist im Königsbrunner Rathaus zu sehen. Mit der Ausstellung eines Künstlers aus Rab beginnt die Feier des Partnerschafts-Jubiläums.

Auf der Ebene der Bürgermeister passt die Städtepartnerschaft zwischen Königsbrunn und der kroatischen Stadt Rab hervorragend, wie man bei der Vernissage zur 25-Jahr-Feier der Partnerschaft im Rathaus beobachten konnte. „Uns verbindet nicht nur die Frisur“, sagte Bürgermeister Franz Feigl über sich und seinen Amtskollegen und strich sich dabei über seine hohe Stirn. Aber auch auf vielen anderen Ebenen sind durch die Partnerschaft Freundschaften entstanden. Vereine und Institutionen tauschen sich aus, viele Königsbrunner Familien besuchen privat den malerischen Ort auf einer Insel im Mittelmeer. Mit Dejan Dumenčić zeigt nun ein bekannter Künstler seine Werke im Rathaus.