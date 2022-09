Diagnose ALS: Vogelhäuser sind für diesen Königsbrunner Therapie

Peter Lehnert aus Königsbrunn ist schwer krank. Er hat ein Hobby gefunden, dass ihm Erfüllung bringt und anderen Gutes tut: Vogelhäuser bauen.

Wenn Peter Lehnert abends erschöpft zu Bett geht, hat er überall starke Schmerzen und kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Trotzdem ist er glücklich. "Denn ich habe am Tag etwas Gutes geschafft", sagt der 73-jährige Rentner. Damit meint er die Vogelhäuser, die er tagtäglich in liebevoller Handarbeit aus Holz anfertigt.

Vor acht Jahren bekam Lehnert die Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS. Dabei handelt es sich um eine schwere, nicht heilbare Erkrankung des motorischen Nervensystems. "Bei schlimmen Verläufen hat man noch ein bis drei Jahre", so der Königsbrunner. Es gäbe Ärzte, die wunderten sich, warum er immer noch am Leben sei. Er ließe sich aber nicht so leicht unterkriegen, auch wenn die Krankheit und seine Gebundenheit an den Rollstuhl ihm aufs Gemüt schlagen.

Die Vogelhäuser können im Aufsteller mit Topfpflanzen kombiniert werden. Foto: Jana Korczikowski

"Seine Kreativität hält ihn am Leben", ist Ehefrau Eva Lehnert überzeugt. Die 69-Jährige unterstützt und pflegt ihn, so gut sie kann. Der Künstler sagt über seine Frau: "Eva ist meine Stütze und meine rechte Hand. Wir sind seit 52 Jahren verheiratet." Drei- bis viermal am Tag gehen die Lehnerts mit ihren beiden Hunden raus. Sie wissen, wie wichtig die frische Luft und das Licht für den ALS-Kranken sind, der bereits vier Herzinfarkte erlitt.

Peter Lehnert wirkt nicht wie jemand, der mit dem Leben abgeschlossen hat. Er mache aber keine großen Pläne mehr, lebe einfach von Tag zu Tag. Viel Zeit verbringt er im Wintergarten mit dem Bauen seiner Vogelhäuser – in guten Zeiten schafft er eines pro Tag. Er liebe es, mit Holz zu arbeiten. Es verzeihe auch Fehler: "Wenn mal eine Schraube schief sitzt, ist das nicht schlimm." Lehnert sagt, er habe einfach keine so ruhige Hand mehr wie früher.

Königsbrunner erhält die Diagnose ALS: Vieles geht seitdem nicht mehr

Der gelernte Musterzeichner für Stoffe und Tapeten und spätere Kunstreferent bei der Bundeswehr hat viele Jahre seines Lebens der Öl- und der Hinterglasmalerei gewidmet. Gemeinsam mit seiner Frau war er auf Kunstausstellungen vertreten und betrieb Auftragsmalerei. Das alles geht nun nicht mehr. "Der Druck schadet ihm", sagt Eva Lehnert. Er müsse sich frei fühlen. Dann könne er seine Kreativität entfalten, während er seinem Hobby nachgeht.

Die Idee, Vogelhäuser zu bauen, kam dem Königsbrunner vor etwa drei Jahren durch Zufall. "Wir füttern schon lange Vögel in unserem Garten. Als wieder mal eines der gekauften Vogelhäuser nach kurzer Zeit kaputt gegangen ist, entschied ich, selber welche zu bauen, die einfach robuster sind", sagt Lehnert.

Vogelhäuser in allen Größen sind im Garten von Peter Lehnert ausgestellt. Foto: Jana Korczikowski

Die Arbeit brachte ihm so viel Freude, dass sie sich zu einer Art Therapie entwickelte. "Dabei sagen die Ärzte, dass solche Bewegungen schlecht für mich sind. Mein Körper hätte eine Batterie, und wenn die leer ist, geht eben nichts mehr." Solche Aussagen halten Lehnert nicht davon ab, weiterzumachen. "Die Krankheit schreitet nun einmal voran, ob ich von Reha zu Reha gehe oder etwas tue, dass mich erfüllt."

Wenn Peter Lehnert auf der Terrasse sitzt und arbeitet, kommt immer mal wieder jemand an die Hecke und winkt. "Diese kleinen Dinge freuen mich einfach", sagt er und lächelt. Spaziergänger betrachten die vielen kleinen und großen Vogelhäuser, die im Garten aufgestellt sind. Eigentlich verkauft Lehnert sie, manchmal verschenkt er seine Werke aber, wenn jemand wenig Geld hat. "Ab und zu kommen Kinder vorbei, ihnen gebe ich gerne mal eines meiner gemalten Tierbilder mit", erzählt der Künstler.

Der Künstler baut Vogelhäuser und spendet Teile des Verkaufserlöses

Die Lehnerts sind froh, dass sie nicht auf den Ertrag angewiesen sind. Stattdessen spenden sie dorthin, wo Hilfe benötigt wird. Ob 300 Euro für Ukraineflüchtlinge in Untermeitingen, Vogelhäuser für den Kindergarten, den Gartenbauverein, die AWO oder den Tierschutz: Die Liste ist lang.

Wer anderen soviel gibt, braucht manchmal selbst Unterstützung. Im Februar startete Peter Lehnert einen Facebook-Aufruf und bat um Holzspenden. "Seit der Ukrainekrise ist das Holz dreimal so teuer geworden. Ich dachte mir, vielleicht hat jemand was für meine Häuschen übrig." Lehnert war von der großen Hilfsbereitschaft überwältigt. "Einige brachten mir zum Beispiel Bretter vorbei, die sie noch im Keller hatten", erinnert er sich. "Ein Bobinger Ehepaar und eine Dame aus Schwabmünchen statten mich auch jetzt noch wöchentlich oder monatlich mit Holz aus."

Auch diesen Blumenkasten hat der Künstler selbst gefertigt. Foto: Jana Korczikowski

Der Künstler will mit seinem Hobby weitermachen, solange es geht. "Für mich ist es Therapie – die Menschen und die Vögel macht es glücklich. Diese Komponenten zusammen sind herrlich."