Königsbrunn

vor 17 Min.

Diakon Krumpen wandert nach Seoul aus - er wird dort Seelsorger für Deutsche

Plus Diakon Edgar Krumpen wandert von Königsbrunn in die Millionen-Metropole Seoul aus. Den Entschluss hat er sich gut überlegt - und er reist mit leichtem Gepäck.

Von Adrian Bauer

Dass er eigentlich im Urlaub ist, merkt Edgar Krumpen derzeit nicht. Es gibt noch zu viel zu tun vor seinem endgültigen Abschied in Richtung Südkorea für den langjährigen Diakon der katholischen Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn. Seit 29 Jahren ist er in der Gemeinde tätig, 20 Jahre davon hauptamtlich. Derzeit renoviert die Familie das Haus, das er lange Jahre mit seiner Frau Christine und seinen Söhnen bewohnt hat. Am nächsten Freitag geht es zurück an die Vermieter. Danach geht es tatsächlich in den Urlaub, bis am 29. August mit dem Abflug in die Hauptstadt Seoul ein neuer Lebensabschnitt beginnt, der für Edgar Krumpen auch die Erfüllung eines Traums bedeutet.

