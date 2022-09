Königsbrunn

vor 34 Min.

Nach dem Brand bleibt am Gymnasium Königsbrunn die Mensa-Küche kalt

Zahlreiche Geräte und Teile des Mobiliars in der Schulküche des Gymnasiums müssen komplett erneuert werden.

Plus Nach dem Feuer laufen am Gymnasium Königsbrunn die Aufräumarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler können die Mensa monatelang nicht nutzen, es gibt nur kaltes Essen.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr gehen am Gymnasium Königsbrunn auf die Zielgerade. Alle Schülerinnen und Schüler können in der kommenden Woche den Unterricht aufnehmen. Eine zehnköpfige Reinigungsmannschaft beseitigt dazu die kleinen Spuren, die das Feuer am letzten August-Wochenende verursacht hat. Bis auch die stark betroffenen Räume von Mensa und Mensa-Küche wieder nutzbar sind, werden aber Monate vergehen. Darauf stellt sich die Schule nun ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen