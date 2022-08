Baustelle im Zentrum Königsbrunns ärgert viele Geschäftsleute

Plus Geschäftsleute im Zentrum von Königsbrunn ärgern sich über die lange Sperrung. Sie wünschen sich mehr Informationen, Planbarkeit und schnelleren Baufortschritt.

Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße im Zentrum Königsbrunns wird umgestaltet, seit Juli ist die Verkehrsader für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Geschäftsleute bemerken nun teilweise deutlichen Rückgang der Kundenfrequenz, die Informationen der Stadt flossen ebenfalls spärlich. Letzteres soll sich nun bessern, die wirtschaftlichen Sorgen aber bleiben.