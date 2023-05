Die Berliner Philharmoniker live erleben – im Cineplex Königsbrunn

Am 16. Juni geben die Berliner Philharmoniker in der Hauptstadt ein Konzert, das live auf rund 200 Kinoleinwänden zu erleben ist. Wir verlosen Karten für Königsbrunn.

Die Berliner Philharmoniker sind am Freitag, 16. Juni, ab 19.30 Uhr gemeinsam mit zwei langjährigen musikalischen Weggefährten, dem Dirigenten Zubin Mehta und dem Starpianisten Yefim Bronfman, europaweit live in rund 200 Kinos zu erleben. Freunde der Musik von Schumann, Bartók und Tschaikowsky können an diesem Tag das Spektakel in der Philharmonie Berlin live verfolgen – auf der Kinoleinwand im Cineplex Königsbrunn. Wir verlosen dreimal zwei Eintrittskarten für den virtuosen Kinoabend.

Das Konzert in der Philharmonie Berlin eröffnet mit der Ouvertüre zu Robert Schumanns einziger Oper Genoveva. Anschließend ist Yefim Bronfman Solist in Béla Bartóks hoch virtuosem Klavierkonzert Nr. 2, einem Paradestück für Bronfmans zupackendes, seelenvolles Spiel. Es folgt Peter Tschaikowskys dramatische Vierte Symphonie, die das Leiden des Komponisten an der Welt ebenso schildert wie auch die Freuden des Lebens feiert. Zubin Mehta ist den Berliner Philharmonikern seit über 60 Jahren als regelmäßiger Gastdirigent und Freund eng verbunden und seit 2019 Ehrenmitglied des Orchesters. Unter seiner Leitung gab Yefim Bronfman 1983 sein Debüt als Solist des Orchesters. Seitdem ist der renommierte Pianist regelmäßiger Gast.

Mitmachen und Tickets für das musikalische Kinospektakel gewinnen

Die Kino-Vorstellung im Cineplex Königsbrunn beginnt eine halbe Stunde früher als das Konzert in der Philharmonie Berlin. Im Vorprogramm und in der Konzertpause werden exklusive Gespräche und Einblicke rund um das jeweilige Konzert geboten. Die Liste aller beteiligten Kinos ist auf www.berliner-philharmoniker.de/kino zu finden. Von dort aus können auch direkt Tickets für die teilnehmenden Kinos erworben werden.

Mit ein wenig Glück können Musikfreundinnen und -freunde ihre Eintrittskarten auch gewinnen: Die Schwabmünchner Allgemeine verlost dreimal zwei Tickets für das Kinospektakel mit den Berliner Philharmonikern am 16. Juni in Königsbrunn. Wer teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail mit dem Betreff "Philharmoniker" an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 6. Juni, 12 Uhr.

