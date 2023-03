Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße ist jetzt eine Einbahnstraße

Plus Königsbrunns Verkehrsader geht in die nächste Umbauphase: Seit Freitag ist die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße nur noch einspurig befahrbar. Wie es weitergeht.

Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße im Königsbrunner Zentrum ist seit Freitag eine Einbahnstraße. Der Verkehr wird auf einem Fahrstreifen Richtung Süden an der Baustelle vorbeigeführt. Verlassen kann man den Bereich über die Heimgartenstraße und den Normaparkplatz. Über die Heimgartenstraße ist noch der Parkplatz am Ärztehaus erreichbar, auf die Wohlfarth-Straße darf man nicht mehr, sagte Josef Marko, der Leiter der Verkehrsbehörde.