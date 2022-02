Die Bumerang-Häuser kommen zurück nach Königsbrunn

Plus Eigentlich war das Bauprojekt einer Immobilienfirma in Königsbrunn schon verworfen. Doch die Bumerangs machen ihrem Namen alle Ehre. Sie sind wieder da.

Bumerangs sind erstaunliche Konstruktionen: Seit Jahrhunderten finden die Wurfhölzer der australischen Ureinwohner ihren Weg zurück zu ihren Besitzern. Im Königsbrunner Bauausschuss hat sich nun gezeigt, dass das Prinzip auch bei etwas größeren Gebilden funktionieren können. Die Immobilienfirma, die auf dem Gelände der ehemaligen Aral-Tankstelle und einer Hofstelle an der Haunstetter Straße Wohnhäuser in dieser Form errichten wollte, hat das Projekt mit einigen Modifikationen noch einmal eingereicht. Nachdem der Stadtrat die Planungen für ein Studentisches Wohnen verworfen hatte, kehrt es nun als normales Wohnprojekt zurück.