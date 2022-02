Die Chancenverwertung macht dem EHC Königsbrunn zu schaffen

Plus Geretsried liegt dem Eishockey-Team des EHC Königsbrunn einfach nicht: Im dritten Saisonspiel gab es die dritte Niederlage. Im Abstiegskampf wird die Luft dünn.

Mit 2:4 verliert der EHC Königsbrunn seine Bayernliga-Auswärtspartie gegen die „River Rats“ des ESC Geretsried. Die Brunnenstädter scheitern an ihrer mangelhaften Chancenverwertung. Beide Teams konnten in der Begegnung mit drei kompletten Reihen auflaufen, bei Königsbrunn kehrte zumindest Marc Barchmann nach langer Verletzungspause wieder ins Team zurück. Mit Antti-Jussi Miettinen und Max Arnawa fehlten aber weiterhin zwei Leistungsträger im Kader.