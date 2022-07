Königsbrunn

07:00 Uhr

Die "Citystreife" zeigt weiter am ZOB in Königsbrunn Präsenz

Plus Die Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma werden auch weiterhin am und im Umfeld des ZOB in Königsbrunn Streife laufen. Der Stadtrat hat jetzt 30.000 Euro bereitgestellt.

Von Adrian Bauer

Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma sollen auch weiterhin an der Endhaltestelle der Straßenbahn-Linie 3 in Königsbrunn und im weiteren Umkreis Streife gehen und die Polizei bei ihrer Arbeit unterstützen. In dem Bereich hatten Jugendliche aus Augsburg immer wieder unangenehm auf sich aufmerksam gemacht und Altersgenossen unter anderem Bargeld abgeknöpft.

