Die Eisarena und das lange Warten: Wann entscheidet sich die Zukunft der Halle?

Plus Immer noch warten die Verantwortlichen in Königsbrunn auf eine wichtige Entscheidung aus Berlin zur Zukunft der Eisarena. Geplant wird erst mal nur kurzfristig.

Zuerst sollte es Mitte November so weit sein. Dann wurde als neuer Termin Ende November genannt. Mittlerweile ist es Mitte Dezember und die Verantwortlichen der Königsbrunner Eisarena wissen immer noch nicht, ob sie mit Fördergeld für eine Sanierung der Halle rechnen können. Man hat sich für ein Programm des Bundesbauministeriums beworben, das Sport-, Kultur- und Jugendeinrichtungen berücksichtigt. Bislang blieb eine Rückantwort allerdings aus. Alle Beteiligten planen deshalb nur kurzfristig. Klar ist zumindest schon, dass auch nach der Eissaison einiges los ist in der Arena.