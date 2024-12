Die Engel singen in Königsbrunn

In der besinnlichen Adventszeit ist es Tradition, die Vorfreude auf das Weihnachtsfest mit musikalischen Darbietungen zu feiern. So fand auch in diesem Jahr das jährliche Adventskonzert der Musikschule Königsbrunn in der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung statt. Unter dem neuen Motto „The Angels Sing“ präsentierten Schülerinnen und Schüler, Ensembles und Orchester dem Publikum ein abwechslungsreiches und festliches Programm.

Bürgermeister Franz Feigl, eröffnete das Konzert mit einer Ansprache, in der er die hervorragende Arbeit der städtischen Musikschule lobte und hervorhob, wie bedeutend Musik für das kulturelle Leben der Stadt sei. Das Programm umfasste eine gelungene Mischung aus traditionellen Weihnachtsliedern und modernen Kompositionen, die die Vielfalt der musikalischen Darbietungen und das breite Spektrum der Klangkörper widerspiegelten. Ein besonderer Höhepunkt waren die Kinder des Schulchors der Ganztagesklasse der Grundschule Süd, die erstmals beim Adventskonzert der Musikschule auftraten.

Adventskonzert in Königsbrunn: Verschiedene Sprachen, verschiedene Jahrzehnte

Unter der Leitung von Helena Silberstein stimmten sie fröhlich mit „Kling, Glöckchen, Kling“ und „Feliz Navidad“ auf die bevorstehende Vorweihnachtszeit ein. Selbst wenn nicht jeder Ton perfekt saß, kam doch die Freude, die die Kinder beim Singen ausstrahlten, beim Publikum an. Auch die weiteren Beiträge des Abends wurden mit Applaus bedacht, da alle Mitwirkenden ihre Darbietungen mit Herzblut und Begeisterung präsentierten. Besonders das neue Abschlusslied „Mary’s Boychild“ erntete großen Anklang.

Das Kammerorchester unter der Leitung von Elisabeth Petz und Robert Weisser spielt Concerto „Alla Rustica" von Antonio Vivaldi. Foto: Regina Elias

Es wurde nicht nur von den Ensembles und Solisten mit Hingabe und Engagement dargeboten, sondern regte auch das Publikum zum Mitmachen an. Musikschulleiter Robert Weisser zog ein durchweg positives Resümee des Nachmittags. Er dankte allen Mitwirkenden für ihre spürbare Freude und Begeisterung, die sich auch in der musikalischen Qualität bemerkbar machte.

Unter der Leitung von Milena Langer führte das Holzbläser-Ensemble „Sweet Wood" das Lied „Ice Castles" auf. Foto: Regina Elias