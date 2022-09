Königsbrunn

19:00 Uhr

Die evangelische Gemeinschaft Königsbrunn feiert Jubiläum

Plus Seit 100 Jahren gibt es die Gemeinschaft in Königsbrunn. Mit einer Vernissage am Samstag und einem Gottesdienst am Sonntag wurde gefeiert.

Von Elmar Knöchel

Rund 150 Besucherinnen und Besucher hatten sich zur Vernissage am Samstagabend im Gemeindezentrum in der Weißkopfstraße im Königsbrunner Süden versammelt. Ziel der Vernissage war es, dass sich Menschen treffen konnten, um miteinander ins Gespräch zu kommen und Erinnerungen auszutauschen.

