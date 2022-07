Die Feuerwehr Königsbrunn stellt ihre Führungsriege neu auf

Nach dem Rücktritt des Kommandanten hat die Feuerwehr Königsbrunn eine neue Einsatzleitung. Außerdem kündigt ein hochrangiger Feuerwehrmann seinen Abschied an.

Mit einem Einsatzrekord beendete die Feuerwehr Königsbrunn das Jahr 2021: Die Feuerwehr wurde zu über 350 Einsätzen alarmiert. Helmut Peischl, der das Kommandantenamt vom im Mai zurückgetretenen Thorsten Bosch-Hahn kommissarisch übernommen hatte, erklärte bei der Jahreshauptversammlung auch, dass die Belastung in diesem Jahr nochmals höher lag. Zum einen wegen der Hygieneanforderungen im Einsatzdienst und bei Patientenkontakt, zum anderen auch wegen der hohen Anzahl von schweren Einsätzen im vergangenen Jahr.

So berichtete Peischl von einem Tag, an dem die Feuerwehr fünfmal alarmiert wurde. Los ging es um kurz nach ein Uhr nachts mit einer eiligen Wohnungsöffnung. Kurz darauf wurden die Einsatzkräfte zu einem Lagerhallenbrand gerufen, der die Kameradinnen und Kameraden noch zweimal an diesem Tag fordern sollte. Kaum Schlaf, anstrengende Einsätze für Mensch und Material und dann noch in die Arbeit gehen und private Termine erledigen. Gerade diese Kombination ließe freiwillige Feuerwehrleute immer wieder an ihre Grenzen gehen, sagte Peischl weiter.

Peischl mahnte aber auch in Richtung Stadtverwaltung. Bei Einsätzen, wie Ölspuren oder verschmutzte Fahrbahnen, die eigentlich vom Straßenbaulastträger (je nach Straße entweder die Stadt oder der Landkreis) übernommen werden sollten, muss die Feuerwehr aufgrund fehlender Bereitschaften ehrenamtlich einspringen. Dies erhöhe die Einsatzlast weiter. In seinem Grußwort bedankte sich Bürgermeister Franz Feigl bei allen Wehrleuten für ihre geleistete Arbeit. Diese sei vor allem in Zeiten von Corona nicht einfacher geworden.

Helmut Peischl und David Pittroff bilden das neue Kommandanten-Duo

Wegen des Rücktritts des bisherigen Kommandanten während seiner Amtszeit waren die aktiven Mitglieder der Feuerwehr Königsbrunn aufgefordert, einen neuen Kommandanten zu wählen. Helmut Peischl, der das Amt als Stellvertreter innehatte, stellte sich als neuer Kommandant zur Wahl. Für den Posten seines Stellvertreters stellte sich der 33-jährige David Pittroff zur Wahl. Beide wurden von der Versammlung in die vorgeschlagenen Ämter gewählt. Pittroff, der bisher als Gruppenführer und Ausbilder tätig war, steigt damit erstmals in der Führung der Königsbrunner Wehr ein.

Die Berichte der Feuerwehr eröffnete Vorsitzender Thomas Hiermayer mit einem kurzen Fazit über die vergangenen Vereinsveranstaltungen. Gerade im zweiten Corona-Jahr 2021 konnten Radltour, Vereinsausflug, Niklausmarkt und die Weihnachtsfeier wieder nicht stattfinden. Daher organisierte der Vorstand im Juli ein Aktiven-Grillevent mit dem ehemaligen bayerischen Grillmeister, um sich bei den aktiven Feuerwehrfrauen und -männern zu bedanken. Zum Jahresende 2021 gehörten der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn insgesamt 414 Mitglieder an, 146 aktive sowie 268 passive und fördernde Mitglieder.

Feuerwehr Königsbrunn freut sich auf das anstehende Jubiläum

Im kommenden Jahr steht für die Feuerwehr Königsbrunn die 150-Jahr-Feier an. Thomas Hiermayer führte dazu aus: "Die Vorbereitungen laufen hierfür bereits auf Hochtouren. Wir haben zusammen mit der Stadt bereits wichtige Abstimmungen getroffen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unser Jubiläum nächstes Jahr ein voller Erfolg wird.“ Das Jubiläumswochenende der Königsbrunner Floriansjünger soll 2023 vom 23. bis 25. Juni mit einem großen Feuerwehrfest im Rahmen der Gautsch stattfinden.

Den Bericht der Kassenprüfung sowie die Entlastungen des Vorstands übernahm wie gewohnt Kreisbrandinspektor (KBI) Günter Litzel. Diesen Moment nutzte Litzel auch, um seinen Rücktritt als KBI aus privaten und gesundheitlichen Gründen zum Ende des Jahres bekannt zu geben. KBI Thomas Reichel, der aktuell vertretend die Aufgaben des Kreisbrandrats des Landkreises Augsburg führt, bedankte sich in seiner Rede bei Litzel und zeigte sich zufrieden über die Leistungsfähigkeit und den Einsatz der Königsbrunner Wehr.

Ernennungen und Ehrungen bei der Feuerwehr Königsbrunn

Zum Feuerwehrmann/zur Feuerwehrfrau werden ernannt: Janik Eichhorn, Marc Ivenz, Kilian Meinig, Benjamin Neumann, Marie Rein, Benedikt Riedel, Maximilian Rochler, Paul Rychlik