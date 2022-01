Die Fledermausstation auf Gut Morhard in Königsbrunn hat neue Hausherren

Plus Seit zweieinhalb Jahren lernen verletzte Fledermäuse auf Gut Morhard in Königsbrunn wieder fliegen. Die Verantwortlichen haben einige Wünsche für die nahe Zukunft.

Ruhig ist es eigentlich meistens auf Gut Morhard, der Tierschutz-Einrichtung im südlichen Zipfel Königsbrunns. Der Geräuschpegel dringt von der B17 herüber. Doch sonst tut sich wenig. Für die Fledermäuse in der Auffangstation auf dem Freigelände sind das ideale Bedingungen, um das Fliegen wieder zu erlernen und den Sprung zurück in die Freiheit zu schaffen. Die Verantwortlichen freuen sich über die große Zahl von Tieren, die das schafft. Doch sie schmerzt auch, dass sie ihre Arbeit derzeit kaum einmal präsentieren können.