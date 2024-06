Die Gautsch bringt Königsbrunn zusammen

Am ersten Wochenende treffen sich dort Familien, Jugendliche in Partylaune, Fußballfans und Gottesdienstbesucher - auch Grundwasser-Geschädigte sind dabei.

Bei der Eröffnung am Freitag um 18 Uhr gehört die Bühne im Festzelt der Gautsch noch den Promis, die sich zum Fassanstich versammelt hatten. Doch schon wenige Minuten später zeigen dort die „Lumpenbacher“, dass sie keinen Vergleich mit anderen Partybands zu scheuen brauchen. Rasch bringen Linda und Marian (Gesang) und die 14 Musiker das Zelt in Hochstimmung. Mehrere hundert Jugendliche haben darauf gewartet und lassen ihrer Feierstimmung freien Lauf. Reifere Jahrgänge haben da schon die 500 Plätze im Biergarten am Zelt belegt, wo sie bei geringerer Lautstärke und Hitze plaudern können. Auch der Vergnügungspark ist an diesem ersten Abend der Gautsch gut besucht. Es zeigt sich erneut: Die Gautsch führt die Königsbrunner zusammen. Dabei war einige Tage zuvor im Rathaus sogar diskutiert worden, das Volksfest zu verlegen, zu reduzieren oder ganz abzusagen.

39 Bilder Party- und EM-Stimmung auf der Gautsch in Königsbrunn Foto: Hermann Schmid

„Wir hatten am vergangenen Mittwoch durch den Starkregen eine ungeheuer dramatische Situation“, so Bürgermeister Franz Feigl im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Freiwillige Feuerwehr und Teile der Stadtverwaltung waren im Dauereinsatz, um Keller auszupumpen und Schäden zu reduzieren. Da habe es beim Krisenstab Wasser und im Team der Gautsch Stimmen gegeben, die argumentierten, in so einer schlimmen Lage könne man kein Volksfest durchführen. Letztlich kam es nicht zur Absage. „Vom Wasserproblem sind 500 bis 1000 Immobilien in der Stadt belastet – aber eben auch rund 4000 nicht“, skizziert Feigl die Lage. „Und auch die Betroffenen wollen vielleicht mal Abstand haben.“ Elisabeth Pfister, die am Freitagabend mit ihrem Mann über die Gautsch spazierte, bestätigt diese Einschätzung: „Es tut gut, dass man wieder mal eine Abwechslung hat, dass man was anderes sieht als nur das Wasser im Keller.“

Bierzelt in Königsbrunn füllt sich erst langsam, am Abend dann schnell

Wasser floss an diesem Abend reichlich von Stirn und Rücken der Servicekräfte. „Kühle Getränke sind keine Garantie für eine kühle Location“, stellt Evelyn Pfister fest und verwies auf die sehr warme Seitenverkleidung der Kühlschränke unter der Theke in „Langhammers Flasche“.

12 Bilder Das Unwetter über Augsburg und Königsbrunn in Bildern

Beim schwülen Wetter am Samstag füllt sich das Bierzelt nur langsam, erst am Abend kommen knapp 1000 Fußballfans, um das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Dänemark zu verfolgen. Kurz vor dem Anpfiff können sie noch andere Sportler beklatschen – die Sieger in den einzelnen Gewichtsklassen bei der Deutschen Meisterschaft U19 im Boxen erhalten nacheinander auf der Bühne Pokale und Urkunden. Der Wettkampf der jungen Boxerinnen und Boxer war kurzfristig von der gesperrten Pharmpur-Eisarena in die Dreifachturnhalle verlegt worden.

Deshalb stand die am verregneten Mittwochabend auch nicht als Ausweichquartier für den Serenadenabend zur Verfügung. Dass die Traditionsveranstaltung bei Regen ersatzlos ausfallen müsse, hatte die Stadt bereits vorher den Ensembles und auf ihrer Internetseite mitgeteilt.

Während des hochspannenden Fußballspiels geht es zwischen Buden und Fahrgeschäften ruhig weiter. André Roder vom Fahrgeschäft „Hupferl“ ist dennoch mit dem Gautsch-Auftakt zufrieden. „Das ist hier genau unser Publikum“, so seine Einschätzung. Der Karlsruher war 2023 erstmals auf der Gautsch präsent. Diesmal sind auch seine Eltern mit dem Mickey-Maus-Flieger vor Ort. Er komme gern nach Königsbrunn, betont er. "Die Stadt steht hinter dem Fest. Bei Anliegen ist sofort jemand vom Bauhof da und hilft." Das sei nicht überall so.

Ein großes Feuerwerk beendete den ersten Volksfest-Abend. Ein zweites wird es bei dieser Gautsch nicht geben. Foto: Hermann Schmid

Nach Partywogen und Fußballbegeisterung findet am Sonntagmorgen im Festzelt ein ökumenischer Gottesdienst statt, den Pfarrer Bernd Leumann von der katholischen Pfarreiengemeinschaft zelebriert, umrahmt von Klängen der Trachtenkapelle Königsbrunn und Düften aus der Zeltküche. Diakon Franz Eduard Schmidt leitet abschließend über zum Volksfest mit "Gehet hin in Frieden. Prost fallera!" Noch sieben Tage hält die Gautsch Angebote bereit für Fußball- und Boxfans, für Partybegeisterte und Freunde traditioneller Volksfest-Gemütlichkeit.