Die gehbehinderte Ente in Königsbrunn braucht keine Hilfe

Viele Tierfreunde sorgen sich am Gymnasiumsweiher in Königsbrunn um eine Ente mit einer Missbildung am Bein. Doch Tierschützer sagen, dass das unnötig ist.

Dass ein Entenpaar auch einmal außerhalb seines Gewässers anzutreffen ist, ist nichts Ungewöhnliches. Wenn jedoch der Erpel vom Gymnasiumsweiher in Königsbrunn zusammen mit seiner "Herzdame" an Land geht, sorgt das immer wieder für Aufsehen. Denn die weibliche Ente hat eine Missbildung am Bein. Dadurch kann sie nur eingeschränkt laufen.

Es sieht aus, als knicke sie immer wieder ein und falle um. Doch der Wasservogel ist nicht verletzt und hat auch keine Schmerzen, sind Tierschützer überzeugt. Allerdings denken etliche besorgte Tierfreunde, der Ente müsse geholfen werden. Und so kommt es immer wieder zu Anrufen bei der Freiwilligen Feuerwehr und beim Gnadenhof Gut Morhard, man möge sich doch um die Ente kümmern.

Ente vom Gymnasiumsweiher in Königsbrunn kann fliegen und schwimmen

So erging es auch der Königsbrunner Stadträtin Claudia Deeney. Sie erkundigte sich ebenfalls auf dem Hof der Tierschützer, was zu tun sei. "Man sagte mir, dass das ungewöhnliche Entenpärchen dort bereits bekannt sei", meinte Deeney. Und man habe ihr erklärt, dass alles in Ordnung ist. Die Missbildung am Bein stelle für das Tier keine große Einschränkung dar. Denn das Gehen zu Fuß stehe für Enten nicht gerade an erster Stelle der möglichen Fortbewegungsarten.

Das Tier vom Gymnasiumsweiher sei voll flugfähig und könne hervorragend schwimmen. Deshalb seien sowohl ein normales Fluchtverhalten als auch die Nahrungssuche ohne Einschränkungen möglich. Zu Fuß gingen die Enten nur, wenn sie ihre Schlaf- und Ruheplätze an Land aufsuchten. Daher könne die Entendame sehr gut mit ihrem Handicap leben. Das zeige sich auch daran, dass die beiden Tiere relativ zutraulich seien und kein gesteigertes Angstverhalten zeigten. Außerdem lasse der Erpel seine Partnerin keine Sekunde aus den Augen. Deswegen solle man die beiden am besten in Ruhe lassen und ihnen ein artgerechtes Leben an ihrem Heimatweiher in Königsbrunn ermöglichen.

