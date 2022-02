Die Grundschule Nord in Königsbrunn hat ein Stabilitätsproblem

Plus Auf tückischem Untergrund steht die Grundschule Nord in Königsbrunn. Bei Abbrucharbeiten wurde eine Erdschicht gefunden, die jetzt aufwendig bearbeitet werden muss.

Bei den Umbauarbeiten an der Grundschule Nord gibt es ein Problem. Bei Abbrucharbeiten stieß die Fachfirma auf eine sogenannte "tuffige Linse". Dabei handelt es sich um einen matschigen Untergrund, der nicht tragfähig genug für ein neues Gebäude ist. Die Stadt muss daher jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen, die sowohl zeitaufwendig als auch teuer sind. Dazu gehört auch, dass der Hort- und der neu gebaute Trakt abgestützt werden müssen.