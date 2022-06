Die Grundschule Süd ist jetzt eine Filiale der Stadtbücherei

Plus Bei einer kleinen Feierstunde freuten sich Königsbrunner Schüler und Lehrer über ihre neue Möglichkeit, direkt im Hause Bücher auszuleihen.

"Wir gewinnen heute einen großen Schatz. Und ich bin glücklich, wie fleißig ihr alle mitgeholfen habt." Mit diesen Worten begrüßte die Rektorin der Grundschule Süd, Elisabeth Gaigl, die Schüler und die anderen Gäste, die sich zur kleinen Feierstunde eingefunden hatten, um die Filiale der Stadtbücherei einzuweihen.