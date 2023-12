Königsbrunn

vor 17 Min.

Die Grundsteuer steigt in Königsbrunn "sehr moderat"

Plus Das Landratsamt legt Königsbrunn nahe, Einnahmen zu erhöhen. Einige im Stadtrat wollten die Grundsteuer deutlich stärker anheben, andere überhaupt nicht.

Von Hermann Schmid

Die Grundsteuer in Königsbrunn wird zum Jahreswechsel steigen, allerdings, wie Bürgermeister Franz Feigl feststellte, „sehr moderat“. Die Erhöhung von 320 auf 340 Punkte für landwirtschaftliche und nicht landwirtschaftliche Grundstücke, die der Stadtrat bei fünf Gegenstimmen am Dienstabend beschloss, bedeutet laut Kämmerei für die meisten Grundstücksbesitzer und Mieter in der Stadt eine geringe Mehrbelastung.

Zwischen zehn und 15 Euro im Jahr sollen es sein. Die Stadt wird dadurch knapp 200.000 Euro mehr einnehmen. In der Sitzung wurde zudem mit großer Mehrheit der deutlich reduzierte Investitions-Haushalt für 2024 und die Finanzplanung bis 2027 beschlossen. Bereits bei der Genehmigung des städtischen Haushalts für 2023 hatte das Landratsamt betont, das umfangreiche Investitionsprogramm der Stadt erfordere mehr Einnahmen und mache eine „deutliche Anhebung der Hebesätze für 2024 unumgänglich“. Im Landkreis liegt der durchschnittliche Hebesatz bei 375 Punkten, in Mering beträgt er bei der Grundsteuer B (für nicht landwirtschaftliche Flächen) gar 500 Punkte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen