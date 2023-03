26 Jahre Konzerte junger Talente: Kartei der Not bedankt sich bei Familie Scherer

26 Jahre lang hat Familie Scherer mit ihren Konzerten junger Talente die Kartei der Not unterstützt. Die Bilanz des Engagements ist beeindruckend.

Dieses Engagement ist einmalig: Wolfgang und Monika Scherer haben gemeinsam mit ihren Söhnen Valentin und Dominik viele Jahre die Konzerte junger Talente in Schwabmünchen organisiert. Sie haben nicht nur vielen Talenten ein Forum und ein Sprungbrett zu einer späteren Karriere geboten. Mit den Konzerten wurden in über für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen, eingespielt, gut 21.000 Besucherinnen und Besucher waren zu den Konzerten gekommen.

In vergangenem November hatten die Scherers ihren Abschied verkündet. Ellinor Scherer, die Vorsitzende des Kuratoriums der Kartei der Not, bedankte sich zusammen mit Kartei-der-Not-Geschäftsführer Arnd Hansen für den besonderen Einsatz, der vielen Menschen in der Region geholfen hat. Bei der kleinen Feierstunde waren (von links) Wolfgang Scherer, Arnd Hansen, Ellinor Scherer, Monika Scherer, Valentin Scherer, Barbara Hassler (Ellinor-Holland-Haus) sowie Dominik Scherer dabei. (AZ)

23 Bilder Konzerte junger Talente in Schwabmünchen: Hier die schönsten Fotos Foto: Andreas Lode

