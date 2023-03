Die Königsbrunner Gartler entwickeln ihr Zentrum weiter

Der Königsbrunner Gartenbauverein nutzt die Möglichkeiten des neuen Vereinsgeländes weidlich. Neuestes Projekt sind sogenannte Permakultur-Beete.

Permakultur-Beete haben sich seit einigen Jahren im Königsbrunner Stadtbild etabliert. Am Europaplatz und an der Römerallee hat die Initiative von Sunyela Roider mehrere Beete geschaffen. Andere im Zentrum sind im Zuge der Bauarbeiten an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wieder verschwunden. Nun setzen der Obst- und Gartenbauverein Königsbrunn und Roiders Nachfolgerin Clara Frosch das Permakultur-Projekt auf dem Gelände des Zentrums der Gartler an der Egerländer Straße um. Mit einem Vorzeigebeet sollen weitere Gartenfreunde für diese Art des Gärtnerns interessiert werden.

Permakultur bedeutet "Permanente Landwirtschaft". Anhand intensiver Beobachtung der Natur versucht man, andauernde, stabile Ökosysteme am Vorbild der Natur zu gestalten, die sich selbst erhalten können. Jedes Lebewesen und jeder Organismus haben darin einen wichtigen Nutzen und eine Daseinsberechtigung. Clara Frosch ging mit ihrem Anliegen, so ein Vorzeigebeet anzulegen, zum Vorsitzenden des Vereins für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn, Ulrich Grassinger. Das Anliegen wurde einstimmig vom Vorstand des Vereins angenommen und eine Fläche im Lehrgarten des Obst- und Gartenzentrums zur Verfügung gestellt.

Neues Permakultur-Beet im Obst- und Gartenbauzentrum Königsbrunn

Die Permakultur stützt sich auf drei Säulen: "Kümmere dich um die Erde", "Kümmere dich um die Menschen" und "Teile gerecht". "Gemeinschaft leben bildet also ein Fundament der Permakultur, und genau das wollen wir", erläutert Clara Frosch: Die Teilnehmer können mit Freude Gemeinschaft leben, gemeinsam gärtnern und die Denkansätze und Methoden der Permakultur mit allen, die sich angesprochen fühlen, teilen und gestalten.

Clara Frosch hat mit ihrem Team bereits angefangen, das erste Beet anzulegen, und würde sich freuen, weitere Interessierte und Helfer begrüßen zu können. Interessierte können sich unter Telefon 0170/9605409 oder per E-Mail an verein@gbv-koenigsbrunn.de melden.

Königsbrunner Gartler sind stolz auf ihre neue Heimat

Der Verein selbst geht nach der langen Bauphase des Obst- und Gartenbauzentrums und der Corona-Zeit wieder in den Alltag über. Nach wie vor sind die Gartler enorm stolz auf ihr Zentrum, das sie mit vielen Spenden, Fördergeldern und Eigenleistung auf die Beine gestellt haben. Beim Jahresrückblick im Rahmen der Jahresversammlung nahm die dreitägige Eröffnungsfeier darum großen Raum ein. Außerdem freute man sich über den gelungenen Pflanzenflohmarkt auf dem Vereinsareal.

Nach der Einweihung folgten zahlreiche Veranstaltungen wie ein Ausflug zum Gardasee, Kräuterwanderung, Krautfest, Adventskranzbinden, eine Adventsfahrt zum Gut Wolfgangshof, Teilnahme am Adventsmarkt St. Johannes und die monatlichen gut besuchten Gartenseminare mit interessanten Themen. Auch ein Netzwerktreffen mit den umliegenden Gartenbauvereinen wurde im neuen Obst- und Gartenzentrum organisiert. Stolz berichtete Grassinger auch über die gute Zusammenarbeit mit der Via-Claudia-Realschule, die jeden Freitag mit einer Schülergruppe unter der Leitung von Sabine Bieneck im Lehrgarten die Gartenarbeiten übernahm. (AZ)