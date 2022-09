Königsbrunn

18:30 Uhr

Die Königsbrunner Geschichte im Lechfeldmuseum wird lebendiger

Plus Das Lechfeldmuseum enthält viele Stücke aus der Königsbrunner Stadtgeschichte. Dank der Arbeit von Dr. Jörn Meyers gibt es nun noch mehr Spannendes zu erzählen.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Dr. Jörn Meyers hat eine Menge Sortierarbeit hinter sich. Über mehrere Jahre hinweg hat er die Gegenstände in den Räumen und Lagern des Lechfeldmuseums gezählt, erfasst und hinterfragt: Was gehört nach Königsbrunn, was ist von auswärts zugekauft? Hinzu kam ein zeitintensives Aktenstudium zu Geschichten, die den Alltag der Bürgerinnen und Bürger in den letzten 150 Jahren beschreiben. Jetzt sehen der Historiker und die Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek sich am Ziel dieser Arbeit. Das Ergebnis soll in Zukunft in einem neuen Stadtmuseum gezeigt und schon am Mittwoch, 28. September, in einem Vortrag, bei dem Königsbrunner Geschichten aus 150 Jahren erzählt werden, vorgestellt werden. Unter anderem geht es darum, warum manche Häuser in der Stadt mehrfach pro Jahr den Besitzer wechselten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen