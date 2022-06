Die Königsbrunner Trachtler weihen ihr neues Feldkreuz ein

Seit einigen Monaten ist der Platz des Feldkreuzes vor dem Trachtenheim in Königsbrunn verwaist. Doch nun kehrt das Kreuz runderneuert an seinen Standort zurück.

Der Platz des Feldkreuzes am Ungsteiner Platz vor dem Trachtenheim ist verwaist. Infolge der jahrelangen Witterungseinflüsse war es zu Beschädigungen am Kreuz und der Christusfigur gekommen. Im Winter wurde das Kreuz samt Christus demontiert und kam in die Werkstatt zur "Kur". Die Figur musste erneuert werden, das Kreuz selbst war nicht mehr zu gebrauchen. Am 10. Juli wird das erneuerte Glaubenssymbol feierlich wieder eingeweiht.

Aufgestellt wurde das Kreuz im Jahr 1989. Am 10. Juni, morgens um 10 Uhr, wurde das Kreuz beim Lang-Hof im Siedlerweg abgeholt und dann südlich des Trachtenheims aufgestellt. Am selben Abend erfolgte die Weihe bei einem ökumenischen Wortgottesdienst durch den katholischen Pfarrer Anton Siegel und den evangelischen Pfarrer Gerhard Purrer. Danach wurde mit der Trachtenkapelle Königsbrunn bei einem Fass Bier und Bratwürsten, welche von Vereinsmitglied Hans Bilger spendiert wurden, gefeiert.

Zimmerleute aus den Reihen des Trachtenvereins bauten das Kreuz

Die geschnitzte Christusfigur hatten die Vereinsmitglieder Magnus Welzmüller und Johann Hobmeier sen. gestiftet. Das Holz für das Kreuz steuerte der damalige Trachtenheimwirt Hans Sixt bei. Gefertigt wurde das Kreuz von den beiden Zimmerleuten Rolf Hornig und Georg Lang, welche ebenfalls Mitglieder des Heimat- und Volkstrachtenvereins sind.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird das Feldkreuz wieder an selber Stelle aufgestellt. Die Weihe beginnt um 11.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche Maria unterm Kreuz, im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Heimat- und Volkstrachtenvereins D’Lechauer Königsbrunn. Im Anschluss wird mit zünftiger Blasmusik im Biergarten des Trachtenheims gefeiert. (AZ)