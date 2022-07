Die Königsbrunner Trachtler weihen ihr restauriertes Feldkreuz ein

Zum Jubiläum haben die Königsbrunner Trachtler auch ihr Feldkreuz am Trachtenheim erneuert. Dabei packten die Mitglieder selbst an. Jetzt wurde es eingeweiht.

Alles drehte sich am Sonntag ums Kreuz in der katholischen Kirche Maria unterm Kreuz. Dort fand die Festmesse anlässlich der Einweihung des restaurierten Feldkreuzes der Königsbrunner Trachtler statt. Ende Oktober letzten Jahres war das 23 Jahre alte marode Feldkreuz abgebaut und in die Malerwerkstatt von Michael Königsberger, stellvertretender Vorsitzender der Trachtler, verbracht worden.

Während Josef Schmid in seiner Schreinerei in Oberottmarshausen das neue Holzkreuz fertigte, kümmerte sich Königsberger um die Christusfigur. Ausgesprochen aufwendig mit mehreren über die Wochen verteilte Spritzspachtel-, Schleif- und Austrocknungsgängen wurde der Jesus in gut 160 Arbeitsstunden wieder hergerichtet. 575 Blatt Gold zu 23 3/4 Karat mit einem Blattmaß von je 80 mal 80 Millimeter hat der Restaurator aufgebracht. "Dass der Christus so schön goldfarben leuchtet, ist dem intensiven gelbbrillianten Untergrund zu verdanken", erläutert Königsberger. "Ein Glück, dass ich zu meiner Ausbildungszeit noch das Vergoldungshandwerk in der Meisterschule gelernt habe", sagt Königsberger: "Sonst hätte ich das nicht machen können."

Zwei Pfarrer feiern Messe und Einsegnung des Feldkreuzes in Königsbrunn

Wenige Wochen vor dem Festakt gab es ein Bangen um die Terminwahrung, da der Restaurator auch noch erkrankte. Aber letztlich wendete sich alles zum Guten. Und zur Freude der Pfarrgemeinde war es dann auch noch Pfarrer Anton Siegel, der als Priester das Pfarrzentrum Maria unterm Kreuz eingeweiht hatte, der vertretungsweise für Pfarrer Bernd Leumann die Festmesse hielt.

Pfarrer Anton Siegel feierte die Messe in der Kirche Maria unterm Kreuz. Foto: Petra Manz

Gerade in der heutigen Zeit, wo die Anbringung eines Kreuzes an öffentlichen Plätzen kritisch diskutiert und ein Kreuz sogar verbannt werden soll, habe die Errichtung und Pflege eines Feldkreuzes durch den Heimat- und Trachtenverein eine besondere Bedeutung und zeuge davon, dass Brauchtum und Tradition in Verbindung mit dem Glauben tatsächlich gelebt, erlebt und bewahrt werde, so die Worte von Pfarrer Siegel an die Gemeinde. Die Musikgruppe der Trachtler, die den Gottesdienst musikalisch begleitete, verlieh der Messfeier eine besondere besinnliche Note.

Anschließend zog der Festzug zum Standort des Kreuzes neben dem Trachtenheim. Hier übernahm Pfarrer Bernd Leumann seine Gemeinde und segnete das Kreuz. Don Camillo, sagte Pfarrer Leumann mit Blick hinauf zur Christusfigur, habe immer Zwiegespräche in der Kirche mit seinem Gott geführt und sich vom Austausch mit ihm in Situationen des Zweifels leiten lassen. Er ermutigte die umstehenden Trachtler und Gläubigen: "Warum nicht auch mal ein paar Worten an Christus richten, wenn Sie hier vorbeikommen?" Der restaurierte Christus strahlte dazu golden vom Kreuz.