Die Kultur in Königsbrunn entdeckt gemeinsam neue Wege

Plus "Seite an Seite" soll es durch das erste Quartal des Kulturkalenders gehen. Dahinter stecken ein Abschied von alten Konzepten und eine neue Veranstaltungsidee.

Das Jahresmotto der Königsbrunner Kultur soll ein Statement für mehr Nähe sein: "Gemeinsam neue Wege entdecken" lautet die Überschrift des Kulturkalenders 2022. Gerade in einer Zeit, wo Spaltungen oft so betont werden, möchte das städtische Kulturbüro das Gemeinsame und den gesellschaftlichen Zusammenhaltung fordern und fördern.