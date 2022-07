Königsbrunn

12:00 Uhr

Die Leiterin der Christophorus-Schule in Königsbrunn verabschiedet sich

Rektorin Sabine Müller war die Frau mit den vielen Ideen an der Christophorus-Schule in Königsbrunn. Ihre Schüler malten ihr zum Abschied sogar ein Banner.

Plus Viele Verbesserungen im Schulalltag hatte die Christophorus-Schule früher als andere. Triebfeder dahinter war Rektorin Sabine Müller, die jetzt in Ruhestand geht.

Von Andrea Collisi

Ganztägige Betreuung, Ganztagsklassen, Hort, Stütz- und Förderklassen, kostenloses Frühstück, Mensa und zahlreiche Baumaßnahmen - all das hat Sabine Müller in ihren 17 Jahren als Rektorin der Christophorus-Schule in Königsbrunn angeschoben und umgesetzt. Das Besondere dabei ist, dass viele Dinge an der Schule auf den Weg gebracht wurden, bevor sie auf breiter Fläche in Bayern ins Gespräch gebracht wurden. Entsprechend groß war das Bedauern der Redner, die die Ideengeberin in den Ruhestand verabschiedeten.

